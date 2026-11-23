ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮದ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ನಟರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ತಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೆನು ಶೈಲಜಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಕೀರ್ತಿ, ‘ಮಹಾನಟಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೂ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟಿಯರ ಪ್ರೇಮ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ನಟರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಸುದ್ದಿ; ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬೇಸರ!
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ, ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಆಂಟೋನಿ ತಟ್ಟಿಲ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಏನೆಂಬುದು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳ ಕುರಿತು ಆಂಟೋನಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಂಟೋನಿ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೀರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಆಂಟೋನಿ ಬೆಂಬಲವೇ ಶಕ್ತಿ!
ತಮ್ಮ ಪತಿ ಆಂಟೋನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಎದುರಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿರಾಶೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಆಂಟೋನಿ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಆಂಟೋನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗದ್ದಲ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿಯ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವುದು ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ಇನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿ ತಟ್ಟಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ‘ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮದ ವದಂತಿಗಳು, ಪತಿ ಆಂಟೋನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.