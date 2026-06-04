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- Peddi Movie Review: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಗೆದ್ದಿದೆಯೇ?
Peddi Movie Review: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಶಿವಣ್ಣ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಗೆದ್ದಿದೆಯೇ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'. 'ಉಪ್ಪೆನ' ನಂತರ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ, ತಾರಕ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ರವಿಕಿಶನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 4) ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆಯೇ? ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ
ವಿಜಯನಗರಂನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ (ರಾಮ್ ಚರಣ್) ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಯಾವ ಆಟದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೂ, ಪೆದ್ದಿ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ (ಬೊಮ್ಮನ್) ಇರಾನಿ ಊರೂರು ಸುತ್ತಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯನಗರಂ ಬಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಪೆದ್ದಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೆದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪೆದ್ದಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಯಾವ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರಂ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಪೆದ್ದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆದ್ದಿ ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ತಂಡಕ್ಕೇ ಗೆಲುವು. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಕೂಲಿಯವನು' ಎಂದು ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಆಟ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಗೌರ ನಾಯ್ಡು (ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್) ತಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಪೆದ್ದಿ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರದು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಹಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಿರಾಜು (ಜಗಪತಿ ಬಾಬು) ತಿರುಗದ ಆಫೀಸ್, ಭೇಟಿಯಾಗದ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿದಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಘೋರ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಬೀಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪ್ಪಿರಾಜುಗೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಗುರುತಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ರೈಲು ತರಲು ಪೆದ್ದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದನೇ? ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಏಕೆ ಹೊರಳಿದ? ಅವನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಪಿತೂರಿಗಳೇನು? ತನ್ನವರ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟವೇನು ಎನ್ನುವುದೇ ಉಳಿದ ಸಿನಿಮಾ.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಪೆದ್ದಿ... ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡ್ರಾಮಾ. ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತನ್ನ ಆಟದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಕಥೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1990-2020ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದಿ ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೆದ್ದಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿವೇಶನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪೆದ್ದಿಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೆದ್ದಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪೆದ್ದಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಬರುವ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪಾತ್ರದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಗಂಭೀರ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪೆದ್ದಿ ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ನಾಟಕೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕನ ನೋವಿನ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕೂಡಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಯುವುದು, ನಂತರ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಳೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕನ ಗುರಿ ಏನೆಂಬುದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವೂ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಿಕ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಗಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಎಲಿವೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು. ದೃಶ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಟ್-ಕಟ್ ಆದಂತೆ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಪೆದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಪೆದ್ದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪೆದ್ದಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಸ್ತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ವಾಹ್' ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಡುವ ನಟನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಿರಾಜು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾತ್ರದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗೌರ ನಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಕಿಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೊಮ್ಮನ್ ಇರಾನಿ ಪಾತ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಗಿಸುವಂತಿದೆ. ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ಜಾನ್ ವಿಜಯನ್ ಮುಂತಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೆದ್ದಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಡುಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದರೂ, ಅಷ್ಟೇನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವೂ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರತ್ನವೇಲು ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೀರಿಯಡ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿವೆ. ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ನಟನೆಗಾಗಿಯಾದರೂ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
ರೇಟಿಂಗ್: 3.25
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