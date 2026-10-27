ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕಿಶೋರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ್ ಅವರು 50 ದಿರ್ಹಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 50 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು ₹12.9 ಕೋಟಿ) ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕನಸುಗಳು.
33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ₹12.9 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ! ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕಿಶೋರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ. ಯುಎಇ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು ₹12.9 ಕೋಟಿ) ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
₹1,300 ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹12.9 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ!
ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಿಶೋರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆದ ‘ಲಕ್ಕಿ ಡೇ’ ಲಾಟರಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 50 ದಿರ್ಹಮ್ (ಸುಮಾರು ₹1,300) ನೀಡಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ‘ಈಸಿ ಪಿಕ್’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ‘ಡೇಸ್’ ವಿಭಾಗದ ಆರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಮ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬವೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಕಿಶೋರ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ನೆರವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ
1993ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ರಾವ್ ಅವರು ದುಬೈ, ಅಜ್ಮಾನ್, ಶಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯುಎಇ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುವ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.