EPFO ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ (PF) ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಿಂದ ಮೇಸೆಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಭಾನುವಾರ ಇಪಿಎಫ್ಒದ 74 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಹಕಾರ!
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ವಿವರ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಲೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ವಿವರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು: ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. EPFO ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್/ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಗಮನಿಸಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ). ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ 'Hi' ಅಥವಾ 'Hello' ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 'PF Balance' ಅಥವಾ 'Passbook' ವಿವರವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ OTP ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಡ: ಉಮಾಂಗ್ (Umang) ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜಮೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ!
ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಕಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ UAN ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೇವಲ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ 'ಗ್ರೀನ್ ಟಿಕ್' ಇರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.