ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಭರ್ಜರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋಗಿಂತ 800 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ (BSNL) ಭರ್ಜರಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಜಿಯೋಗೆ (Jio) ನೇರ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ BSNL ತನ್ನ ಧಮಾಕಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಜಿಯೋಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹800 ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ! ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಡೇಟಾ ಆಫರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!
ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ದೈತ್ಯ ಜಿಯೋಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ BSNL ತನ್ನ ಧಮಾಕಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. BSNL ನ ₹2,799 ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಜಿಯೋನ ₹3,599 ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹800 ಉಳಿತಾಯ!
ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು 365 ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಾಗಿ ₹3,599 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, BSNL ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕೇವಲ ₹2,799 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ BSNL ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ₹800 ರಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ಡೇಟಾ ಧಮಾಕಾ ಹೆಚ್ಚು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಜಿಯೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 2.5GB ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ BSNL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಜಿಬಿ (500MB) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1,095 GB ಡೇಟಾ ಕೈಸೇರಲಿದೆ.
ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು SMS ಸೌಲಭ್ಯ!
ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಚಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ಲಾನ್ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ₹7.67 ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ BSNL ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ 5G ಸೇವೆಗೂ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ BSNL ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋಗಿಂತ BSNL ನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣತನದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.