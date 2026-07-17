ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ, ಅಂದರೆ 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ ಹಾವಳಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಏನಿದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 2020ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಹೊಸ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 10% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬರೆ, ಬದಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, OnePlus, iQOO, ಮತ್ತು Poco ದಂತಹ ಚೀನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ RAM ಮತ್ತು NAND ಮೆಮೊರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತಮ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಜನರು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮೆಮೊರಿಗಳ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13% ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬರೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ₹15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟವು 45% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ಸುಗ್ಗಿ!
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರಾಟವು NBFC ಗಳು ಅಥವಾ EMI ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, 18% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ Vivo ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ Y ಮತ್ತು T ಸರಣಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಅಗ್ರ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ S ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 2% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Oppo, Xiaomi, Realme: 14% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ Oppo ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, Xiaomi (Poco ಸೇರಿ) ಮತ್ತು Realme ಕೂಡ ಅಗ್ರ ಐದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 3% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.