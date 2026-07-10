ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ವಿವೋ, ಮತ್ತು ಲಾವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ. ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬದಂತಿರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ 4b' ಮತ್ತು 'ಒಪ್ಪೋ 16' ಸರಣಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿ ಲಾವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

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ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

1. ರಿಯಲ್‌ಮಿ ನಾರ್ಜೋ 100x (Realme Narzo 100x)

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ನಾರ್ಜೋ 100x. ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇದರ 8,000mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. 15,000 ರಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 45W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

2. ವಿವೋ T5 ಲೈಟ್ 5G (Vivo T5 Lite 5G)

ವಿವೋ ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈ 16 ರಂದು ತನ್ನ T5 ಲೈಟ್ 5G ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 44W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸುಮಾರು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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3. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ 8 (Samsung Galaxy Z Fold 8 & Flip 8)

ಈ ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಂಚ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು. ಜುಲೈ 22 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅನ್‌ಪ್ಯಾಕ್ಡ್' ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್ (ಮಡಿಕೆ) ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

4. ಐಕೂ Z11 ಲೈಟ್ (iQOO Z11 Lite)

ಐಕೂ ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈ 24 ರಂದು Z11 ಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ವಿವೋ T5 ಲೈಟ್‌ನಂತೆಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

5. ಲಾವಾ ವಿರಾಟ್ ಸರಣಿ (Lava Virat Series)

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಲಾವಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ವಿರಾಟ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 10,000 ದಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಎಐ (AI) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದರ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದೆ.