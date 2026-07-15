ಮೋಟೋರೋಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಎಡ್ಜ್ 70 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 7,100 mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಮೋಟೋರೋಲಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಎಡ್ಜ್ 70 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,100 mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಸೀರಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಎಡ್ಜ್ 70 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಐದನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜುಲೈ 20 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಟೋರೋಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್
ಕಂಪನಿ ಈ ಫೋನನ್ನು ಎರಡು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹54,999 ಹಾಗೂ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ ₹59,999 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹5,000 ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಫೋನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ 'ಹಲೋ ಯುಐ' (Hello UI) ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಓಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. 6.8 ಇಂಚಿನ QHD+ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 7,000 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒದ್ದೆ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 'ವಾಟರ್ ಟಚ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ 3 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿದೆ. 12GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 256GB UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 5,500 ಚದರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-710 ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4K 60fps ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,100 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ಫೋನಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 25W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 5W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 5G, ವೈ-ಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6, ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಕ್ (NavIC) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.