ಒಪ್ಪೊ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 600MP (3 x 200MP) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪೊ (Oppo) ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಒಪ್ಪೊ ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' (Oppo Find X10 Pro Max) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳು ಈಗಲೇ ಇಡೀ ಟೆಕ್ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿವೆ.
600 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪವರ್! ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು:
ಚೀನಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ವೈಬೊ'ದಲ್ಲಿ (Weibo) ಟೆಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್' ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (1/1.3 ಇಂಚು ಸೆನ್ಸರ್)
- ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (1/1.5 ಇಂಚು ಸೆನ್ಸರ್)
- ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (1/1.3 ಇಂಚು ಸೆನ್ಸರ್)
ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು 3MP ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 50MP ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ 2nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್:
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9600 ಪ್ರೊ (Dimensity 9600 Pro) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು 2-ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಫೋನ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್:
ಈ ಫೋನ್ 6.89 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ BOE LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಬೆಜೆಲ್-ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್ ಓಎಸ್ 17 (ColorOS 17) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ಸದ್ಯದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಪ್ಪೊ ಫೈಂಡ್ X10 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪೊ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.