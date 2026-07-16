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- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ , ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ , ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಫೋನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೀಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಫೋನ್ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಫೋನ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಚೀನಾ ಫೋನ್ ಪೈಕಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಯೂರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್
ಭಾರತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಯೂರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೂ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕೇವಲ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್
ಭಾರತಿಂದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೇ ವಾರದಿಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯೂರೋಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ 2027ರ ಮಧ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯೂರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗೂ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪೇರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಪ್ಪೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪನಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್ಮಿ
ಚೀನಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪೋ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ಮಿ. ಒಪ್ಪೋ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ಮಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಚಿಪ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
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