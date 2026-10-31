Why doctors wear green in surgery: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೋಟು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ವೈದ್ಯರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದೇ ವೈದ್ಯರು ಧರಿಸುವ ಬಿಳಿ ಕೋಟು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೋಟು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ, ಅದೇ ವೈದ್ಯರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಆಪರೇಷನ್) ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ (OT) ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೇ ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
1. ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಣ್ಣಗಳು
ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದೀಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಧರಿಸಿರುವ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವಿದೆ.
2. 'ಆಫ್ಟರ್ ಇಮೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್'ನಿಂದ (After-Image Effect) ರಕ್ಷಣೆ
ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'ಆಫ್ಟರ್ ಇಮೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದ ಚಕ್ರದ (Color Wheel) ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬಣ್ಣಗಳೆಂದರೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ
ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ (Background) ಇರುವುದರಿಂದ 'ವಿಶುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್' ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗವೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
4. ರೋಗಿಗಳ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯ ನಿವಾರಣೆ
ಆಪರೇಷನ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಭಯವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಹೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ವೈದ್ಯರು ಧರಿಸಿರುವ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿ, ರೋಗಿಗಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದವರೆಗೂ (1914ರ ವರೆಗೆ) ವೈದ್ಯರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು! ಆದರೆ, 1914 ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ (ಡಾ. ಹ್ಯಾರಿ ಶೆರ್ಮನ್) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಬದಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾರಣ, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುತ್ತಿತ್ತು (Glare). ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.