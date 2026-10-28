Why coconuts are expensive in kerala: ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತವೆ! ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇರಳ ಎಂದರೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು. 'ದೇವರ ಸ್ವಂತ ನಾಡು' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಳನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ! ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇದೆ.
ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ, ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ!
ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು (ಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ! ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕಿ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ರಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿ ದರವಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಳನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ; ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳನೀರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!
ಜುಟ್ಟು (ಶೀಖೆ) ಇಲ್ಲದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಜುಟ್ಟು (ಶೀಖೆ) ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾರನ್ನು ಮತ್ತು ಜುಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬೋಳು ಕಾಯಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!
ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ದುಬಾರಿ?
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಅಗಾಧವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ (High Demand)!
ನಮಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿತ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಕೇರಳಿಗರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಕೇವಲ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು!
ಚಿಕನ್, ಮೀನು ಸಾರು, ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಶುದ್ಧ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಎಳನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಸದಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ!
ಕೇರಳ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ
ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ‘ಕೇರ’ ಎಂದರೆ ‘ತೆಂಗಿನ ಮರ’, ‘ಆಲಂ’ ಎಂದರೆ ‘ಭೂಮಿ/ನಾಡು’. ಅಂದರೆ ‘ಕೇರಳ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇ ‘ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ನಾಡು’ (Land of Coconut Trees)!
ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ (Labor Cost)
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮರ ಹತ್ತುವವರ ಕೊರತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಕೀಳಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ! ಈ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಮದು (Shocking Truth)
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿಗಳು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರಳಿಗರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!