Kurudumale Ganesha temple: ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಕೈಮುಗಿಯುವ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗಣಪತಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಇದೀಗ ಆಂಧ್ರದ ಭಕ್ತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಮೂಲೆಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಕೋಲಾರ / ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕಾಏಕಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರ ಭಕ್ತರ ಮಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆಂಧ್ರದ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಂದಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುರುಡುಮಲೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪವಾಡ ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ಕುರುಡುಮಲೆ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಜೀವನದ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಒಂದು-ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಕುರುಡುಮಲೆಯತ್ತ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ‘ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶ’
ಕುರುಡುಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿದೆ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಶಿಲೆ: ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಭವ್ಯ ಗಾತ್ರ: ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ.
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ನಂಟು: ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ‘ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ’
ಕುರುಡುಮಲೆ ಗಣಪತಿ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ‘ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ’. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ-ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಂಎಲ್ಎ ಹಾಗೂ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಅಥವಾ ‘ಬಿ-ಫಾರಂ’ಗಳನ್ನು (B-Form) ಮೊದಲು ಈ ಗಣಪತಿಯ ಪಾದದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು, "ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಗಣಪತಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಏನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಭಗವಂತ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಂದಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕುರುಡುಮಲೆ’ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲ ಹೆಸರು ‘ಕೂಡು-ಮಲೆ’ (ಅಂದರೆ ಸೇರುವ ಬೆಟ್ಟ). ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‘ಕೂಡಿ’ (ಸೇರಿ) ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರಂತೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ‘ಕೂಡುಮಲೆ’ ಎಂಬುದು ಅಪಭ್ರಂಶವಾಗಿ ‘ಕುರುಡುಮಲೆ’ ಆಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
‘ದೇವಮೂಲೆ’ಯ ವಾಸ್ತು ರಹಸ್ಯವೇನು?
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ‘ದೇವಮೂಲೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಭಾಗವು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ (ದೇವಮೂಲೆ) ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಣೇಶ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.