ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ CTR (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಿಫಿನ್ ರೂಮ್) ಇದೀಗ ಆಹಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ CTR (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಿಫಿನ್ ರೂಮ್) ಇದೀಗ ಆಹಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ CTRಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಗಣ್ಯರೂ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ CTRಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸವಿದಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯೂ ಆಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತೇ?
ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು CTRನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಜಿರಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ದೋಸೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೋಸೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ದೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಸೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಎತ್ತಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಹಜ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ CTR ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯಷ್ಟೇ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ದೋಸೆ ಸವಿದಿದ್ದ CTR!
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ CTR ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಾಹಾರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಭೇಟಿಯಿಂದಲೂ CTR ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಹಕ್ಕು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಾಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ಉಪಾಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಾಗಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.