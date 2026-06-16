Toy Dog Breeds: ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ಸಾಕುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾ? ಈ 7 ಮುದ್ದಾದ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟಾಯ್ ಡಾಗ್ ತಳಿ(Toy dog breed) ಯಾವುದು? ಟಾಯ್ ಪೂಡಲ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಡಾಗ್ ತಳಿಗಳು ಉತ್ತಮ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ, ಅಷ್ಟೇ ಚುರುಕಾದ, ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಡಾಗ್ ಸಾಕಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಟಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಡಾಗ್ ತಳಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ Deep Bonding ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾರೀ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಡೀ ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಮಾಲೀಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ದುಂಬಾಲು ಬಿಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡು ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಅಂತಹ 7 ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೇವಲಿಯರ್ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ (Cavalier King Charles Spaniel)
ಕೇವಲಿಯರ್ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಪೈನಿಯೆಲ್(Cavalier King Charles Spaniel) ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಇಂಥದ್ದೇ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿಳೋಲ್ಲ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಪೊಮೆರೇನಿಯನ್ (Pomeranian)
ಪೊಮೆರೇನಿಯನ್ ನಾಯಿ ನೋಡೋಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕ, ಚುರುಕು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ, ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದು. ಇವುಗಳಿಗ ಮೈತುಂಬ ಉಣ್ಣೆಯಂತ ತುಪ್ಪಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಲು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ತಲೆ ಸಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಇವುಗಳ ಮುದ್ದು ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಮನಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಂತ ಫೀಲು..!
ಶಿಹ್ ತ್ಸು (Shih Tzu)
ಶಿಹ್ ತ್ಸು ತಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಡನಾಟ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇವು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವು. ತಾವಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾಡಾಯ್ತು ಎಂಬ ರೀತಿಯವು. ಇತರೆ ತಳಿಗಳಂತೆ ಜಗಳಗಂಟ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಟದ ಬದಲು ಜೊತೆಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಲ್ಟೀಸ್ (Maltese)
ಮಾಲ್ಟೀಸ್ ತನ್ನ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೋಟ್ನಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ, ಆಟವಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು Affectionate nature ಅಡಗಿದೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಡಿಗ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.
ಟಾಯ್ ಪೂಡಲ್ (Toy Poodle)
ಟಾಯ್ ಪೂಡಲ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಡಾಗ್ ಇದು.
ಬಿಶಾನ್ ಫ್ರೈಜ್ (Bichon Frise)
ಬಿಶಾನ್ ಫ್ರೈಜ್ ತನ್ನ Cheerful and friendly personality ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹವಾನೀಸ್ (Havanese)
ಹವಾನೀಸ್ ಜನರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಕುಟುಂಬದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರ ಸುತ್ತಾಟವಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವುಗಳ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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