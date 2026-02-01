Third man syndrome: ಸಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅದೃಶ್ಯ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅದೃಶ್ಯ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ 'ಯಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ
ಸಾವಿನ ಭಯ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಗಾಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೆದುಳು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಒಡನಾಟದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ
ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಇದು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೆದುಳಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
"ಈಗ ನೀವು ಕುಸಿಯಲಿದ್ದೀರಿ" ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ನಿಜ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು, ಹಿಮಭರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅದೇನೆಂದರೆ "ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದರು."
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು "ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್" ಅಥವಾ "ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. "ನೀವು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತೀರಿ" ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೈವಿಕ ಪವಾಡ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸರಳ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಬಲ ಮಾನಸಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ "ನಿಗೂಢ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಜೀವ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ದೇವರು? ಆತ್ಮ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು?.. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ.