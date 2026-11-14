Where is Pushpaka Vimana: 1903 ರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ 'ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ' ಇತ್ತಾ? ಕುಬೇರನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಆ ದೈವಿಕ ವಿಮಾನ ರಾವಣನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
1903ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರೈಟ್ ಸಹೋದರರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸಿದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ‘ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ’ದ ಅದ್ಭುತ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದೈವಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು? ಕುಬೇರನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವಿಮಾನ ರಾವಣನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪಾದರಸದ (Mercury) ಇಂಜಿನ್ ಸತ್ಯವೇ? ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಕುಬೇರನಾಗಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಪಡೆದ ರೋಚಕ ಕಥೆ
ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಕುಬೇರನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಗುಣನಿಧಿಯ ಜನ್ಮ: ಕಾಂಪಿಲ್ಯ ನಗರದ ರಾಜಗುರು ಯಜ್ಞದತ್ತನ ಮಗ ಗುಣನಿಧಿ ಜೂಜಾಟದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಂಗುರವನ್ನೇ ಕದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ, ಹೆದರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪವಾಡ: ಆ ದಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಹುಡುಕಲು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹರಿದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಕಾಲು ಜಾರಿ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಮೃತಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳು (ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಉಪವಾಸ, ಜಾಗರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದು) ಆತನಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕುಬೇರನ ಜನನ: ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ ‘ವೈಶ್ರವಣ’ನಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. 3 ಕಾಲು, 8 ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯ ‘ಕುಬೇರ’ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಆಳಲು 'ಲಂಕಾ ನಗರ'ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ: ಕುಬೇರನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಆದೇಶದಂತೆ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಟಿಕದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಹಾರುವ ಅರಮನೆಯೇ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ.
ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಕ್ಕಿದ್ದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳೇನು?
ಕಾಮಗಮ (ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ): ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಜಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೋ, ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಪರಿಮಿತ ಜಾಗ: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಹತ್ತಿದರೂ, ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗ ಉಳಿಯುವಂತೆ ತನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಾನೇ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿತ್ತು.
ಕುಬೇರನಿಂದ ರಾವಣನ ಕೈವಶ & ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ವಾಪಸ್
ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ವೈರಾಗ್ಯ: ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ರವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕುಬೇರನ ವೈಭವ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟ ರಾವಣ, ತಾಯಿ ಕೈಕಸಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಕುಬೇರನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಲಂಕಾ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕುಬೇರ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಳಿ 'ಅಲಕಾಪುರಿ' ಎಂಬ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ.
ಸೀತಾಪಹರಣ & ರಾಮಾಯಣ: ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಇದೇ ವಿಮಾನ ಬಳಸಿದ್ದ. ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಇದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಒಡೆಯ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆಯಾ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ?
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀರಾಮ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಮಾನ ಹಿಮಾಲಯದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೈವಿಕ ನಗರವಾದ ಅಲಕಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಗಿರಿಯಾ ಬೆಟ್ಟ (Sigiriya Rock) ಮೇಲ್ಭಾಗ ರನ್ವೇಯಂತೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ರಾವಣ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವರಿಯಾಪೊಲ (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ) ಮತ್ತು ಗುರುಲುಪೋತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ vs ಮಿಥ್ಯ
ಪಾದರಸದ ಇಂಜಿನ್ (Mercury Engine) ಕಥೆ: 11ನೇ ಶತಮಾನದ ‘ಸಮರಾಂಗಣ ಸೂತ್ರಧಾರ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಹಾರುವ ಮರದ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾದರಸ ನೀರಿಗಿಂತ 13.5 ಪಟ್ಟು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಮಾನ ಹಾರುವ ಬದಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಬಳಸಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ (Vacuum) ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಯಾನ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ.
ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ: 1974ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ IISc (ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ‘ವೈಮಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ’ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಮಾನಗಳ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ನೆಲದಿಂದ 1 ಇಂಚೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 1918-1923ರ ನಡುವೆ ಪಂಡಿತ್ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬರೆಸಿದ್ದೇ ಹೊರತು, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದಲ್ಲ.
ಶಿವಕರ್ ಬಾಪೂಜಿ ತಲ್ಪಡೆ ಹಾರಿಸಿದ್ರಾ?
1895ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಚೌಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಪಡೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸಿದರು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
‘ವಿಮಾನ’ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವೇನು?
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಕಾರ 'ವಿ' ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ, 'ಮಾನ' ಅಂದರೆ ಅಳತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 'ವಿಮಾನ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ದೇವತೆಗಳ ಹಾರುವ ಅರಮನೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಗೋಪುರಗಳಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ 66 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಗೋಪುರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ವಿಮಾನ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಚಿನ್ನದ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ‘ಆನಂದ ನಿಲಯ ವಿಮಾನಂ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರು.
ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಯಂತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಗೋಚರ ವಾಹನವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ನಂಬದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆ ಭವ್ಯ ಕಲ್ಲಿನ ‘ವಿಮಾನ’ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ.
Disclaimer
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದ ದೈವಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.