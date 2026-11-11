Indian Armed Forces Salutes: ಭಾರತದ ತ್ರಿವಿಧ ಪಡೆಗಳಾದ ಭೂಸೇನೆ (Army), ನೌಕಾಪಡೆ (Navy) ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ (Air Force) ಯೋಧರು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತ್ರಿವಿಧ ಪಡೆಗಳು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭೂಸೇನೆ (ಆರ್ಮಿ), ನೌಕಾಪಡೆ (ನೇವಿ) ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ (ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್). ಈ ಮೂರೂ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೀರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಧರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೆಡೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರ ಕೈಗಳ ಭಂಗಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಂದೇ ಕಂಡರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಡೆಯ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಡೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗೌರವ ವಂದನೆಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಿಧಾನವಿದೆ.
1. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ - ಅಂಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ
ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನಾ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. "ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಈ ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ನಮ್ಮ ವೀರ ಸೈನಿಕರು, ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೈಜ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ - ಅಂಗೈ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಅಂಗೈ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾವಿಕರ ಕೈಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀಸ್, ಕಪ್ಪು ಯಂತ್ರಗಳ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಳಕಾದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಗೌರವವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ನಾವಿಕರ ಆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
3. ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ - ಅಂಗೈ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಉಳಿದೆರಡು ಪಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಸುಮಾರು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿಸಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 2006ರ ಮಾರ್ಚ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆ ಕೂಡ ಭೂಸೇನೆಯ ಯೋಧರಂತೆಯೇ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತು ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಭಂಗಿಯು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಯುಪಡೆಯು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿತು.