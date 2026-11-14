ವಂಡರ್ಚೆಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ನ್ಯೂಟ್ರಿ-ಪಾಟ್ 3-ಲೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 18 ಪೂರ್ವ-ಸೆಟ್ ಅಡುಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿದಿನದ ಧಾವಂತದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಂಡರ್ಚೆಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ನ್ಯೂಟ್ರಿ-ಪಾಟ್ 3-ಲೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ 18 ಪೂರ್ವ-ಸೆಟ್ ಅಡುಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಧನವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೇ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ 18 ಬಗೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ!
ಅಮೆಜಾನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ದಾಲ್, ಖಿಚಡಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ತಯಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಿವೆ. ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೇಯಿಸುವುದು, ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು, ಈರುಳ್ಳಿ-ಮಸಾಲೆ ಹುರಿಯುವುದು, ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಒಂದೇ ಗುಂಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲೋ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ತೊಳೆಯಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ!
ಅಡುಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವರೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ತಾಪನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 3 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ 2 ರಿಂದ 4 ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿವರಣೆ!
ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ SS304 ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಮುಚ್ಚಳ ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಹಾರದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ 'ವಿಳಂಬ ಟೈಮರ್' ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 750 ವ್ಯಾಟ್ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಾಧನದ ತೂಕ 3.3 ಕೆಜಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಶ್ವಾಶರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಒಳಗಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ!
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನವು ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ರೂ. 17,000 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ (MRP) ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ರೂ. 7,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳೂ ಇವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ!
ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು 597 ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 5.0 ರಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಾಳಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ವೇಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಖಾತರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಕರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.