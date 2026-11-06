Soul after death: ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತನ ಆತ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ತಜ್ಞ ಸೌರಭ್ ಪುನಿಯಾ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾವು ಕಂಡ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಭೂತ-ಪ್ರೇತಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವೆಯೇ? ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ? ಇಂತಹ ರೋಚಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ತಜ್ಞ (ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಶೋಧಕ) ಸೌರಭ್ ಪುನಿಯಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುವ 'ದೆವ್ವ' ಎಂಬುದು ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
1. ಸಾವಿನ ನಂತರ 13 ದಿನ ಆತ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?
ಅಪಘಾತ, ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿವೆ. ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮಕ್ಕೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕುತ್ತದೆ."
"ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಆಪ್ತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ, 13ನೇ ದಿನದಂದು ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಳಿ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾವಿನ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ಭಾನ್ಗಢ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ‘ಅದೃಶ್ಯ ನಾಯಿ’ಯ ಶಾಕ್
ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ ಅವರು, "ಒಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಭಾನ್ಗಢ್ ಕೋಟೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ನಾಯಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದರೆ, ಕಾರಿನ ಕೆಳಗೆ ನಾಯಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ಆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗೋಡೆಯಿತ್ತು! ಇದನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಛಲಾವಾ' (ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ" ಎಂದರು.
3. ಗೌರವ್ ತಿವಾರಿ ಸಾವು ಮತ್ತು 400 ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರಕೋಪ
ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಗೌರವ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ (ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧನ) ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಗೌರವ್ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ, 'ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಗೌರವ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 400 ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆತ್ಮಗಳ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರಕೋಪ ಇತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ (Mind Manipulation) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
4. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಡ 6.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ನೆರಳು
ದೆಹಲಿಯ ಸೊಸೈಟಿಯೊಂದರ 11ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೌರಭ್, "ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ನೆರಳೊಂದು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಎದುರು ಸುಮಾರು 6.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಪ್ಪು ನೆರಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಆ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ 6.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
5. ದೆವ್ವಗಳು ಬರೀ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು!
ಜನರಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಸೌರಭ್, "ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ/ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜನರ ಗದ್ದಲ, ವಾಹನಗಳ ಸದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಅಡ್ಡಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ, ನಾವು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು!" ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
"ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ (Weak Aura), ಇಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಪುನಿಯಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.