ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ!
Jasmine plant care tips: ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಹೂವುಗಳೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ.
ಆ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಹೂವುಗಳೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಆ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಅರಳಲು ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಸುಕಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ (ಸಾರಜನಕ) ಒದಗಿಸಿ, ಗಿಡವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ (Neem Cake Powder)
ಮಳೆ ಬಂದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮಾಡಲು ಹಸಿರು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ (ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಬೇಕು). ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಒಂದು ಕುಂಡಕ್ಕೆ (Pot) ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಪುಡಿ ಸಾಕು.
ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿ (Mustard Cake Powder)
ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ 'Mustard Cake Powder' ಅಥವಾ ಹಿಂಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon) ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ "Mustard Oil Cake for Plants" ಎಂದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು: ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.ನೈಟ್ರೋಜನ್:ಹೂವುಗಳು ಅರಳಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿ: ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
