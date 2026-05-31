ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಾಲರ್, ಕೀಹೋಲ್ ಕಟೌಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

fashion May 31 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:madhuridixitnene@instagram
ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರ ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಅಂಗ್ರಖಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಗ್ರಖಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 300-350 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಹೈನೆಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಇದು ಹೈ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಗೆ ರಿಚ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದು, ಇದು ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಇದು ಸೂಪರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Instagram
ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಅಜ್ರಖ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಗುಜರಾತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಕಾಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಆದರೆ ಇದರ ಮುಂಭಾಗ ಡೀಪ್ ವಿ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಜ್ರಖ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest

