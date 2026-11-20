ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೆ, ವೇತನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ವೇತನದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತೀರಿ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 40,000 ದಿಂದ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (7th Pay Commission) ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನ್ವಯ, ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ (GPSTR) ಮೂಲ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ₹41,300 ರಿಂದ ₹81,800 ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
- ಗ್ರಾಮೀಣ vs ನಗರ ಜೀವನ: ಈ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಷ್ಟೇ ಈ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್!
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ (Public School) ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘದ (NEA) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಸುಮಾರು $70,000 ದಿಂದ $74,500 (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 65 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ: ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಬಳ: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು (Skills & Certifications) ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ $100,000 (ಸುಮಾರು 85 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಪದವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಅವರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆ (School District) ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಸಂಬಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ (Tax) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಳೆದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಗೆ (Take-home salary) ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ (Upper-Middle Class) ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.