ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಬರ್ ಚಾಲಕ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ₹279 ಪ್ರಯಾಣ ದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ₹2,000 ಟಿಪ್ ನೀಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ (Heavy Rain) ಅನೇಕ ಜನರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಬರ್ (Uber) ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆ (Humanity) ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ (Social Media) ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಚಾಲಕ ಸುರೇಶ್ (Suresh) ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಕೇವಲ ₹279 ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಬದಲಿಗೆ ₹2,000 ಟಿಪ್ (Tip) ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ (Viral) ಆಗಿದೆ.
'ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಮನವಿ
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಉಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಚಾಲಕರು ರೈಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಚಾಲಕ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ರೈಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
20 ನಿಮಿಷ ಲೊಕೇಶನ್ ಹುಡುಕಿದ ಚಾಲಕ
ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಂತ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ (WhatsApp) ಮೂಲಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಸುಮಾರು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಂತ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಚಾಲಕನ ಎರ್ಟಿಗಾ (Ertiga) ಕಾರಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಸಹನೆ ತೋರದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
₹279 ಬದಲು ₹2,000 ಟಿಪ್
ಚಾಲಕನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ₹279 ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಬದಲು ₹2,000 ನೀಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ
ಈ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚಾಲಕ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ತಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಪ್ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವ ಗೌರವ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ (Humanity) ಮತ್ತು ಸೇವಾಭಾವ (Service Mindset) ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.