ದೆಹಲಿ (ಜ.01): ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಕಮಿಷನ್ ರಹಿತ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಓಲಾ, ಉಬರ್ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇದು, ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಸಹಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಡಿಮೆ ದರ
ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪಾರದರ್ಶಕ ದರಗಳೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ರೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 30 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, 4 ರಿಂದ 12 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ದೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 23 ರೂ. ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 18 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲ ದರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ 'ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ' ರೈಡರ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸಹಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್-ಅಪ್/ಡ್ರಾಪ್-ಆಫ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ - ಅಂದರೆ ಬೈಕ್, ಆಟೋ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ನಂತರ 'ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಾಲಕ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಾಲಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಮಿಷನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಚಾಲಕರು ನೇರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಉಮಾಂಗ್ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಸಿ-ನಾನ್ ಎಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಪ್ ನಾನ್-ಎಸಿ, ಎಸಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಸಮಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 650 ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಭೋಪಾಲ್, ಲಕ್ನೋ, ಜೈಪುರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.