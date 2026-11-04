“ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂತಕಾಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ” ಎಂಬ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿಯದೆ, ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶ.
"ನನಗೆ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಕಳೆದದ್ದು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ" – ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. “ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂತಕಾಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ” ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಲ್ಲ; ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಭೂತಕಾಲದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು, ಇಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾಯಕರ ಆಲೋಚನೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು.
1981ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪಯಣ
1981ರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇತರ ಆರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
1999ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾಸ್ಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತು ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಪಾಠವಾಗಲಿ, ಭಾರವಾಗಬಾರದು
ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದೇ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ವಿಧಾನವೇ ನಾಳೆಯೂ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯುವಜನರಿಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ
ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುತಾಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರ.