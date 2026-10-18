ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪೋಷಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ಕನಸು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ವಿನಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪೋಷಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
1. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಗು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಸಹಾಯಕರು, ಚಾಲಕರು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.
2. ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಡಿ
ಮಕ್ಕಳು ಆಟಿಕೆ, ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖರೀದಿಸಿಕೊಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಬೆಳೆಯದಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಖರ್ಚನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಲಿಸಬೇಕು.
3. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ
ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಓದಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಓದುವುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯದ ಕೆಲಸದಂತೆ ಮಾಡದೆ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಓದುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
4. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೇರಬೇಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಈಡೇರದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನೆರೆಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
5. ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕರುಣೆ, ವಿನಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಗುಣಗಳು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಚಾಲಕರು, ತೋಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.