Gold plated silver nose pins: ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಗುತಿ ತಂದುಕೊಡುವ ಕಳೆಯೇ ಬೇರೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಆಹಾನ ಮೂಗುತಿ (Aahaana Mooguthi) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕರ್ಷಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗುತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಗ್ಧತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿರುವ ಆಹಾನ ಮೂಗುತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವಿರುವ (Gold Plated Silver) ನಯನಮನೋಹರ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡುಪಿಗೂ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಮೂಗುತಿಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ (Gold Finish) ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸುವ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್, ಕುರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಧಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ ಆಯ್ಕೆ (Gift Option)
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ, ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೂಗುತಿಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಗಿಫ್ಟ್.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಂತೆಯೇ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಭರಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗ್ರಹ ಈ ‘ಆಹಾನ ಮೂಗುತಿ’.
‘ಆಹಾನ ಮೂಗುತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣ, ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವು ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೂಗುತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ..
1. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಒಂಟಿ ಹರಳಿನ ಮೂಗುತಿ (Single Stone Stud)
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗದ (Evergreen) ಆಲ್-ಟೈಮ್ ಫೇವರಿಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಹ ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಹರಳು (Zircon / American Diamond) ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸರಳ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಟಿಪ್: ಸರಳವಾದ ಕುರ್ತಿ, ಜೀನ್ಸ್-ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ವಿನ್ಯಾಸ (Traditional Kemp Stone Design)
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಭರಣಗಳ (Temple Jewellery) ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಮೂಗುತಿಗಳಿವು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ನೀಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು (Ruby) ಹಾಗೂ ಹಸಿರು (Emerald) ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಹಬ್ಬಗಳು, ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.
ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಟಿಪ್: ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಂಗ-ದಾವಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಜಮನೆತನದ (Royal Look) ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
3. ನಯನಮನೋಹರ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ (Floral Motif Nose Pins)
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ: ಪುಟ್ಟ ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವಿದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹರಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಹೂವಿನ ದಳಗಳಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹೈಲೈಟ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್.
ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಟಿಪ್: ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ಗಳು, ಲೆಹೆಂಗಾ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ & ಮಾಡರ್ನ್ ಜ್ಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ಹರಳುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಮುತ್ತಿನಾಕಾರದ ಗುಂಡು (Dot/Ball stud), ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಕಾರದ ಮಾಡರ್ನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೂ ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಮುಖದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.