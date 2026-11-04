ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಈಜುಕೊಳ, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗಲೆ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಂಗಲೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಅಡಿ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಹ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
- ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಈಜುಕೊಳ
- ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಜಿಮ್
- ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಗೋಡೆಗಳು
- ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ನೆಲಹಾಸು
- ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು
- ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು
- ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಗಳು
- ಬಹು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು
- ಡಿಸೈನರ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳು
- ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು
- ಮನರಂಜನಾ ಏರಿಯಾ
ಮುಂಬೈನ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಗಳು ನಯವಾದ, ಮಹಾನಗರ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಕಾಲೀನ ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಲು, ಮರ, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಜ್ಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳಿವೆ. ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಕೊಹ್ಲಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವೆಲ್ವೆಟ್ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕರೆದು ಸಣ್ಣ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೋರ್ಟೇಶಿಯಾ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಗೋಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಈಗ ‘ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮನೆ’ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮನೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ..ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮನೆಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ.