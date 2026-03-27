"ಭಾರತದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು.. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Ice Cream Capital of India: ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕೇವಲ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಂಪು ತಿನಿಸಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುರವಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಪರಂಪರೆಯು ಇಂದು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ 'ಭಾರತದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ರಾಜಧಾನಿ
ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿನಿಸು. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ! ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜನರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಪ್ರೇಮವು ಇಂದು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ "ಭಾರತದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ರಾಜಧಾನಿ" (Ice Cream Capital of India) ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕಲೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದರೂ, ಮಂಗಳೂರಿಗರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ (Dairy ecosystem), ಕರಾವಳಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ನೀಡುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬೇಡಿಕೆ
ಉಳಿದ ನಗರಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳೂ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ನಕಲು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳು
300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯುವಂತಹ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು
ಗಡ್ಬಡ್ (Gadbad): ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಜೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು: 'ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ' (ಪಬ್ಬಾಸ್), 'ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ' ಮತ್ತು 'ರಾಯನ್' ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿವೆ.
ಕೇವಲ ತಿನಿಸಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಬಲ ಗುರುತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.
ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
"ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ'ಗಳನ್ನು (ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಎಳನೀರು) ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರ ನೈಜ ರುಚಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!"
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.