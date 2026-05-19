How to avoid snake bites in summer: ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಹಾವುಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವಿನ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಾವು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯವಂತರಿಗೂ ಬೆವರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾವು ಕಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವುದು
WebMD ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು, ಕಲ್ಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಜನರು ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಅಪಾಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲುದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅರಿಯದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತುಳಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸದಿರುವುದು
ಕಾಡು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. CDC ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಬಲ್ಲವು, ಆದರೆ ಚರ್ಮದ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ರಬ್ಬರ್ನ ಬೂಟುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾವಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ದಟ್ಟವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪೊದೆ ಅಥವಾ ದಟ್ಟವಾದ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಕುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂಪು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗವಸು (gloves) ಧರಿಸದೆ ಅಥವಾ ನೋಡದೆ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ, ಹಾವು ಅದನ್ನು ದಾಳಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಚ್ಚಬಹುದು.
ನಡೆಯುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ನೋಡದಿರುವುದು
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (camouflage). ಮಾಯೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ (ಹಾವು ಕಚ್ಚುವಿಕೆ) ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು
ಹಾವುಗಳು ಶೀತ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಾವುಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹೊಲಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುಗುವುದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.