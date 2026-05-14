ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹಾವುಗಳು ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮರಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಾವುಗಳು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ವಾಸನೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕದೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ, ನೀರು ನಿಂತಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಾವುಗಳು ಆ ಕಡೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
