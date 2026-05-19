ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಮಾರ್ಬೇಡಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ಗಿಂತಲೂ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಈ ವಸ್ತುಗಳು!
Dirtiest things in a hotel room: ಶುಭ್ರವಾದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಹೊಳೆಯುವ ಕನ್ನಡಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಟವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಾತ್ರೂಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳಕಾಗಿರಲ್ಲ
ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಲೀಜು ಅಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಾತ್ರೂಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೂ ಮುಟ್ಟುವ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್
ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಮೊದಲನೆಯದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೇ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಮೋಟ್ನ ಸಣ್ಣ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರದ ಕಲೆಗಳು, ಸೀನು, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ಕೈಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನುಭವಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಮೋಟ್ ಅನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್
ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ರನ್ನರ್ಗಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅತಿಥಿಯ ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕುಶನ್ಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು, ಶೂಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ದೂರವಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ.
3. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್
ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತಾಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀರು ಕುದಿಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಷೀನ್ನ ಒಳಗಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ) ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಟಲ್ ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
4. ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಗ್ಲಾಸ್
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೂ ಒರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವತಃ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇತರ ಕೊಳಕು ವಸ್ತುಗಳು
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಫೋನ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಡ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಟನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ, ಈಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟಂಟ್ ವೈಪ್ಸ್ (Disinfectant Wipes) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
