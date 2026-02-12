Plastic Bottle Gardening: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚೂ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂವು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Bottle Gardening Ideas: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಜಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಲಾಭವಿದೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು?
ನೀವು ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಸಲಾಡ್ ಎಲೆ, ಪಾಲಕ್, ಅರುಗುಲಾ (Arugula)ದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಮಣ್ಣು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 4-6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ (gardening plastic bottles) ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೇರುಗಳೇ ಸಾಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಗಿಡ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇತರೆ ಗಿಡಗಳು
ತುಳಸಿ ಗಿಡ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಸಾಕು. ಪ್ರತಿ 20-25 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಗಿಡ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಯೋಲೆಟ್
ಈ ಗಿಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳದಂತೆ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಿಡ.
ಕಲಾಂಚೋ (Kalanchoe)
ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದು, ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಈ ಗಿಡ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಗೋನಿಯಾ (Begonia)
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಈ ಗಿಡ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಬೇಗ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಬಾಟಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸುಲಭ.
- ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇತುಹಾಕಲು (plastic bottle hanging garden) ಬೆಸ್ಟ್.
- ಜಾಗ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ!