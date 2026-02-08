Kannada

ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

life Feb 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:stockPhoto
ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶ

ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: stockPhoto
ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು

ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
ಟೊಮೆಟೊ

ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳೆರಡರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ಸಸ್ಯ ಬಲವಾಗಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.

Image credits: our own
ಬದನೆಕಾಯಿ

ಕಾಯಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

Image credits: Freepik
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು

ಗಿಡವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಜವಾಗಿರುತ್ತೆ.

Image credits: Getty
ನಿಂಬೆ-ಕಿತ್ತಳೆ

ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

Image credits: Getty
ಕೀಟಗಳು ಬರದಿರಲು

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಕೀಟಗಳು, ಶೀಲೀಂಧ್ರ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: stockPhoto

