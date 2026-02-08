ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳೆರಡರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯ ಬಲವಾಗಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಕಾಯಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಗಿಡವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಜವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಕೀಟಗಳು, ಶೀಲೀಂಧ್ರ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
