- Home
- Life
- Kitchen
- ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂಗಳಾದ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತವೆ.. ಖಾರ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ!
ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂಗಳಾದ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತವೆ.. ಖಾರ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ!
How to keep green chillies fresh: ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ರೂ ಒಣಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಅಡುಗೆಯೂ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು. ಆರ್ದ್ರತೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮತೋಲನ ಕೂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಿರಲು
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. ಹರಿದ, ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಅಥವಾ ಕಲೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. ನಂತರ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ತೊಳೆಯಲೇಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಕೂಡ ಅವು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿರಿ. ನಂತರ ಡ್ರೈ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಈ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಎರಡರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಡ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಖಾರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಲಘುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು. ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಖಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.