ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದಿ ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಸೊಸೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್, ಅತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದಿ ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್' (The Earthshot Prize) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದೆ. ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಮನೆಯ ಸೊಸೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ (Saaniya Chandhok) ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಸಾನಿಯಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.
ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ದಿ ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ, ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ (Red) ಸುಂದರ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಮರೂನ್ (Maroon) ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಾದಿನಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ (Black) ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆದ ಕೂದಲು (Open hair) ಮತ್ತು ಸರಳ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ (Minimal jewellery) ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸಾರಾ, ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್' (Earthshot Prize)?
'ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್' ಎಂಬುದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಂ (Prince William) ಅವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.