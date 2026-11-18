ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ.12.16ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ದಿನಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದಾಗಲೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ, ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಅಕ್ಕಿಯಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೀವನ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶವೊಂದು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 12.16% ತಲುಪಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿ 8.94% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಜೀವನ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಡೈರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜನರನ್ನು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಳತೆಯಿಂದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 7.07% ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 6.09% ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓದುವಿಕೆಗಿಂತ ಮೇಲಿರಿಸಿದೆ.
ಬರಗಾಲದಿಂದಲೂ ತತ್ತರ
ಬರಗಾಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಡೈರಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇವಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಂದಿದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆಯೂ 54 ರೂ.ಗಳಿಂದ 68 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ತುಪ್ಪವು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 700 ರೂ.ಗಳಿಂದ 850 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 700 ರೂ.ನಿಂದ 780 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪನೀರ್ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 408 ರೂ.ನಿಂದ 485 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 7.74% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶವೀಗ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.