ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು?
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಟೀ, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಬಳಕೆ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಕ್, ಕುಕೀಸ್, ಬ್ರೆಡ್ನಂತಹ ಬೇಕಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಚಮ್ ಚಮ್ನಂತಹ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ.
ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಲನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ತರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಬಂದ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಎವಾಪರೇಟರ್ನಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ
ನಾವು ನೋಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 87 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನೀರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷವಾದ ‘ಎವಾಪರೇಟರ್’ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ನಿರ್ವಾತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿರುವ ಹಾಲು ಕ್ರಮೇಣ ದಪ್ಪಗಿನ ದ್ರವವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆ
ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ‘ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರೈಯರ್’ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ವಿಶೇಷ ನಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟವರ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲಿನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ, ಉಳಿದ ಹಾಲಿನ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಕಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ರವ ರೂಪದ ಹಾಲು ಟವರ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗಂಟೆಗಳೇನು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಪುಡಿ ಕಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ?
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 125 ರಿಂದ 130 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಸರಿಸುಮಾರು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಘನವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಇಳುವರಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ತೇವಾಂಶ ಬಾರದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ, ದ್ರವ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದು.
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