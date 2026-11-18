ಟಿಬಾಲ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಫುಲ್ಗೋರ್ ನಾಕ್ಟರ್ನಸ್' ಪೆನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪೆನ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.18): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಪೆನ್ನುಗಳ ಬೆಲೆ ₹10ರಿಂದ ₹100ರ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪೆನ್ನುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆನ್ನುಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹67 ಕೋಟಿ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪೆನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪೆನ್ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿಬಾಲ್ಡಿ (Tibaldi) ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಹೆಸರು 'ಫುಲ್ಗೋರ್ ನಾಕ್ಟರ್ನಸ್' (Fulgor Nocturnus). ಇದರ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆನ್!
ಟಿಬಾಲ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಯಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಬುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಪೆನ್ನಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ವಜ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಗಣಿತದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇದೆ.
ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಗಣಿತದ ಅನುಪಾತ!
'ಫುಲ್ಗೋರ್ ನಾಕ್ಟರ್ನಸ್' ಪೆನ್ನನ್ನು 'ದೈವಿಕ ಅನುಪಾತ' (Divine Proportion) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗಣಿತದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಫೈ' (Phi - 1.618) ಅನುಪಾತ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪೆನ್ನಿನ ಉದ್ದದ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತ ನಿಖರವಾಗಿ 1.618 ಆಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಣಿತದ ನಿಖರತೆಯೂ ಪೆನ್ನಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ 945 ಕಪ್ಪು ವಜ್ರ, 123 ಮಾಣಿಕ್ಯ!
ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 945 ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 123 ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೆನ್ನಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ರುಥೇನಿಯಂ (Ruthenium) ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆನ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಫುಲ್ಗೋರ್ ನಾಕ್ಟರ್ನಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 'ರಾತ್ರಿಯ ಹೊಳಪು' (Night Glow) ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಪೆನ್ನಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹67 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಪೆನ್!
2010ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಚಾರಿಟಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಿ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು.
ಆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೊತ್ತ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹67 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಬಳಸುವ ಪೆನ್ನೊಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಈ ಪೆನ್! ವಜ್ರ, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಚಿನ್ನ, ಅಪರೂಪದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ನಿಖರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 'ಫುಲ್ಗೋರ್ ನಾಕ್ಟರ್ನಸ್' ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪೆನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿವೆ.