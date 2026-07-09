ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಮ ಮರೆಮಾಚಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಂಕ್ ವಿಥ್ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಲು ಮುಜುಗರ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರೋ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಗೌನ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ.
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