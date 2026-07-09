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- ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಕಾನಿಕ್ ಬೇಡ!
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಕಾನಿಕ್ ಬೇಡ!
How to Fix loose Mixer Jar: ನಿಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಜಾರ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಚ್ಚಳವು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಬಳಿಗೆ ಓಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಲು ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೊರಗೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಜಾರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಸಡಿಲವಾದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬಳಕೆ
ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಬಳಕೆ
ಮುಚ್ಚಳವು ಸಡಿಲವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ (ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್) ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಮುಚ್ಚಳದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣವೇ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ತಾಪಮಾನದ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಕುಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಾರ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ (ಮುಚ್ಚಳವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ) ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಪ್ಪನೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ. ಇದರ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಿಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಓಡುವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳವು ತನ್ನ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ
ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳದ ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ , ದಪ್ಪ ಹತ್ತಿ ದಾರ ಅಥವಾ ಸೆಲೋಟೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಎರಡು-ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಿ. ಇದರ ನಂತರ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ನ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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