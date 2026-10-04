Most spoken languages in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು! ಅಧಿಕೃತ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನವಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಉರ್ದು ಎಂದು ಹಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನವಿದೆ? 2011ರ ಅಧಿಕೃತ ಜನಗಣತಿಯ ಟಾಪ್ 10 ಭಾಷೆಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಭಾಷೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ
ಅಧಿಕೃತ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಶೇ. 96.71 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವ 22 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..
ಹಿಂದಿ (1ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ದೇಶದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 43.63 ರಷ್ಟು ಜನರ (52.83 ಕೋಟಿ) ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಂಗಾಳಿ (2ನೇ ಸ್ಥಾನ )
ಹಲವರ ಊಹೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಬಂಗಾಳಿ. ದೇಶದ ಶೇ. 8.03 ರಷ್ಟು (9.72 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಈ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತ್ರಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.
ಮರಾಠಿ (3ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರು ಶೇ. 6.86 (8.3 ಕೋಟಿ) ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು (4ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವವರು ಶೇ. 6.70 (8.11 ಕೋಟಿ) ಜನರಿದ್ದು, 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ತಮಿಳು (5ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಸುಮಾರು ಶೇ. 5.70 (6.9 ಕೋಟಿ) ಜನರು ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತಿ (6ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ದೇಶದ ಶೇ. 4.58 ರಷ್ಟು (5.54 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಗುಜರಾತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಉರ್ದು (7ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಹಲವರು ಉರ್ದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಶೇ. 4.19 ರಷ್ಟು (5.07 ಕೋಟಿ) ಜನರೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಹಂಚಿಹೋಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ (8ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ದೇಶದಲ್ಲೇ 8ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಶೇ. 3.61 ರಷ್ಟು (4.37 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಡಿಯಾ (9ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಒಡಿಯಾವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇ. 3.10 (3.75 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ (10ನೇ ಸ್ಥಾನ)
ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಿಕರು ಶೇ. 2.88 (3.48 ಕೋಟಿ) ಜನರೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನವೇನು?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು 'ಮಾತೃಭಾಷೆ' (First Language) ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 2.6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ್ರ! ಆದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ (2nd/3rd Language) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ?
ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24,821 ಜನರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.