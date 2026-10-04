ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ತೊಲ (5 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಯಿಂದ ಹೆಣೆದ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್, ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ರೀತಿಯ ಚೋಕರ್ ಡಿಸೈನ್. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುವ ಇದು, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದ ಸುಂದರವಾದ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮುತ್ತುಗಳು, ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
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