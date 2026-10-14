Nostradamus Predictions on India: ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, "ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೊಂದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ" ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಆತನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ "ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೊಂದೇ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ರೋಚಕ ಜೀವನ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿಷೇಧ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶಕ ಹರ್ಷ ಅವರು B Ganapathi ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪುಸ್ತಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ?
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಕಾನೂನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬದ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ನ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಃ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿತರು. ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಬರೆದ ಸಾವಿರಾರು ಚೌಪದಿಗಳಲ್ಲಿ (Quatrains/Centuries) ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು, 1979ರಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಗನೈಸರ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಲೇಖನ ಬರೆದರು. ನಂತರ 1986ರಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂಡ್ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್' (Hindu Destiny in Nostradamus) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕ
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧ & ನಿಷೇಧ: ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಗಳು ನಶಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1990ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಆಗ ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪನವರು, "ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಹೋದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ವನಾಶವಾದರು, ಹುಷಾರು!" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಪುಸ್ತಕ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತವಿದ್ದ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು! ಬಳಿಕ ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ನಿಷೇಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: 1991ರಲ್ಲಿ 'ವಿಕ್ರಮ' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಆಧರಿಸಿ "ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಾಯವಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಪವಾಡದಂತೆ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ
ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪನವರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹರ್ಷ ಮುಂದಾದರು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಲೇಖಕ ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪ ತೀರಿಕೊಂಡರು, ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಡಿಟಿಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯ ಎಂಬ ಯುವಕ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಆತನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತೇಹೋಯಿತು.
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಚೇರಿಯ ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಟಿಪಿ ಆಪರೇಟರ್ನ ಪತ್ನಿ, ಹಳೆಯ ಹಾರ್ಡ್ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಫೋಲ್ಡರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ, ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ: ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಜನಾಂಗ/ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಆತನ ಹೆಸರು 'ಕಿರಣ್'
ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳು ಕೂಡುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆತನ ಜನ್ಮದಿನ ಪವಿತ್ರ 'ಗುರುವಾರ'ವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ಶನಿವಾರ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತೆ, ಗುರುವಾರ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ).
ಆತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಭಾನುವಾರದ ಬದಲು 'ಸೋಮವಾರ'ವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರು 'ಕಿರಣ್' ಅಥವಾ 'ಚಿರನ್' (Chyren) ಎಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹಿರಣ್ಣಪ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳ ನಡುವೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ನ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.