ಗಾಯ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸು: ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ನೀತಿ
Chanakya niti in Kannada: ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ಮರುಗುವ ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ನಿನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಪಂಚ! ಅದಕ್ಕೇ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು.. ಗಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸು..
ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು?
ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತಿದೆ, ಅದು ಇಂದಿನ ಕಲಿಯುಗದ ಬದುಕಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. "ನಿಮ್ಮ ಬಡತನ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು (ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು) ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!"
ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕಟು ಸತ್ಯ
ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಕಟು ಸತ್ಯ
ಜನರು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು (ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯ ಜಗಳ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಮುಗಿಯಲಿ
ಮನೆಯ ಜಗಳ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಮುಗಿಯಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕಲಹಗಳು ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತಂದರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಪಾಠ
ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಪಾಠ
ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲರಾಗಿ ಅಲ್ಲ! ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯಲು ನೋಡುತ್ತದೆ.
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