ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ನ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೂ ಇವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಈ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೋ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
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