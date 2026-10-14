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1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್.. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್!

fashion Oct 14 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್‌ನ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.

Image credits: pinterest
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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೂ ಇವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: instagram
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ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಈ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
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ಬೋ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೋ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

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