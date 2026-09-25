Nita Ambani Video Viral : ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಚಾ ರಾಜನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಂದ ಅರ್ಧ ಮೋದಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಚಾ ರಾಜಾ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಧ ಮೋದಕ ತಿಂದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಪ್ಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆದ್ಯಾಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮೋದಕ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೋದಕದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪೂರ್ತಿ ಮೋದಕ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅರ್ಧ ಮೋದಕ ತಿಂದು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ಯಾ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತ್ರ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಕರೆದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಈ ಮೋದಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಕೆದಾರರ ಕೋಪ

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅರ್ಧ ಮೋದಕವನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ತಿಂದ ಮೋದಕವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ತಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೈನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಕೈಗೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೊನೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಣೇಶ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳೂ ಬಂದಿವೆ.

Related Articles

Related image1
₹2,500 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾದರೂ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತ ನಟ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್; ನಂ.2 ನಟನ ಬಳಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ!
Related image2
Gold Rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ, ಹುಷಾರ್!

ಸುಂದರ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ

ಇನ್ನು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಮೆರೂನ್ ಮುದ್ರಿತ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸೀರೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ನೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು.