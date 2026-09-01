ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯೂ ದೊರೆತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳಕು ನೀರು ಎಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖರ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ‘Tiny Batteries from Dirty Water’ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 2026ರ North Carolina State Merit Winner ಗೌರವವೂ ದೊರೆತಿದೆ.
ಕೊಳಕು ನೀರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೇಗೆ?
ಪ್ರಖರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರೇ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ—‘ಕೊಳಕು ನೀರಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು’. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಖರ್ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ—ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ
ಪ್ರಖರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆ 3M Young Scientist Challengeಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2026ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. Young Scientist Lab ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾದ State Merit Winner ಆಗಿ ಪ್ರಖರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
‘ತ್ಯಾಜ್ಯ’ದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಹುಡುಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪ್ರಖರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಕೊಳಕು ನೀರು → ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆ → ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಖರ್ ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಳಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು Young Scientist Lab ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಮಹತ್ವ?
ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಖರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೌರವ
2026ರ North Carolina State Merit Winner ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಖರ್ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಪರಿಸರ, ಸಂಚಾರ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ‘Tiny Batteries from Dirty Water’ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಖರ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಆಲೋಚನೆ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಪ್ರಖರ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕೊಳಕು ನೀರಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.