ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಧಕ್ ಧಕ್ ಬೆಡಗಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ 30ರ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಡಯೆಟ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿರುವ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ನೇನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. INKTalks ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ನೇನೆ ತಮ್ಮ ತೂಕ 18 ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 16 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾದದ್ದು, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಡಾ. ನೇನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಾಣಿ ಆಧರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀನ್ಸ್, ಮಸೂರ, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಅಯೋಡಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು
ಡಾ. ನೆನೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಮದ್ಯಪಾನವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಖಾತರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಯೋಜನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು
ಡಾ. ನೆನೆ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಅಸಹಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹದ ತೂಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು
ಡಾ. ನೆನೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಅನುಭವವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ದೈನಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿದ್ರೆ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಏರೋಬಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನಚರಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು?
ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು 18 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಶೇಕಡಾ 16 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಡಾ. ನೇನೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವವು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶ್ರೇಣಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಗುರಿಗಳು, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.